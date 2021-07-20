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أردوغان: لا يمكن استئناف محادثات قبرص إلا على أساس حل الدولتين

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أردوغان: لا يمكن استئناف محادثات قبرص إلا على أساس حل الدولتين أردوغان: لا يمكن استئناف محادثات قبرص إلا على أساس حل الدولتين

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء إن محادثات السلام حول مستقبل قبرص المقسمة عرقيًا لا يمكن أن تجري إلا بين «الدولتين» على الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط.

وجدّد أردوغان، في خطاب ألقاه في العاصمة القبرصية نيقوسيا، موقف تركيا من النزاع الذي يضر بعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي واليونان.

وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف حاليا بشمال قبرص المنشق، وتقول إن الخيار الوحيد القابل للتطبيق لمداواة عقود من القطيعة هو أن يقبل القبارصة اليونانيون والمجتمع الدولي بوجود كيانين يتمتعان بالسيادة.

ويرفض القبارصة اليونانيون، الذين يمثلون الجزيرة دوليا ويدعمهم الاتحاد الأوروبي، اتفاق الدولتين الذي ربما يعني ضمنا وضعًا سياديًا لدولة انفصالية يرون أنها غير شرعية.

وقال أردوغان «عملية التفاوض الجديدة لا يمكن تنفيذها إلا بين الدولتين. نحن على حق وسندافع عن حقنا حتى النهاية».

المصرى اليوم

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