أرمينيا: لن نسمح بأي تغيير في خط التماس مع أذربيجان

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أعلنت القوات المسلحة الأرمنية أنها لن تسمح بأي تغيير في خط «التماس» مع أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان لها إن القوات المسلحة الأذربيجانية واصلت قصفها بالأسلحة النارية على المواقع الأرمينية الواقعة في قطاع يراسخ على الحدود الأرمنية الأذربيجانية دون استخدام قاذفات القنابل اليدوية.

وأعلنت السلطات الأرمينية إصابة رئيس مجتمع يراسخ راديك أوجيكيان بعيار ناري نتيجة تبادل إطلاق نار كثيف استمر لعدة ساعات في ذلك الوقت كان ينظم الأعمال المتعلقة بإطفاء الحريق الذي اندلع في منطقة نتيجة الأعمال الأذربيجانية.

وكان قد دعا الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بجنوب القوقاز والأزمة في جورجيا تويفو كلار، إلى ضبط النفس وفصل القوات والمشاركة البناءة في قضايا الحدود قبل تسجيل ضحايا جدد.