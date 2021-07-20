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الصين تحذر ليتوانيا بعد إبداء تايوان رغبتها في فتح سفارة على أراضيها

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الصين تحذر ليتوانيا بعد إبداء تايوان رغبتها في فتح سفارة على أراضيها الصين تحذر ليتوانيا بعد إبداء تايوان رغبتها في فتح سفارة على أراضيها

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حذرت الصين ليتوانيا الثلاثاء، من «إرسال إشارات خاطئة لقوى الاستقلال في تايوان» بعد أن قالت الدولة الجزيرة، التي تعتبرها الصين تابعة لها، إنها ستفتح سفارة لها بحكم الأمر الواقع في الدولة الواقعة على بحر البلطيق، في خطوة أيدتها الولايات المتحدة بشدة.

وتعتبر بكين تايوان ذات الحكم الديمقراطي جزءا من «صين واحدة» وهذه من أكثر قضاياها المتعلقة بالسيادة على الأراضي حساسية.
وقال مكتب شؤون تايوان الصيني إن الصين تعارض أن تقيم أي دولة، تربطها معها علاقات دبلوماسية، علاقات رسمية مع تايوان. وفقا لـ «رويترز».

وأضاف في بيان «نحث ليتوانيا على الالتزام بمبدأ صين واحدة وعدم إرسال إشارات خاطئة لقوى الاستقلال في تايوان».

ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة وقالت سفارتها في تايوان «يجب أن تكون جميع الدول حرة في مسعاها لإقامة علاقات أوثق وتعاون أكبر مع تايوان، البلد الديمقراطي الرائد وأحد الاقتصادات الكبرى وقوى الخير في العالم».

المصرى اليوم

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