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مسؤول روسي: «طالبان» شهدت تحولات داخلية مهمة خلال الـ20 سنة الماضية

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مسؤول روسي: «طالبان» شهدت تحولات داخلية مهمة خلال الـ20 سنة الماضية مسؤول روسي: «طالبان» شهدت تحولات داخلية مهمة خلال الـ20 سنة الماضية

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اعتبر دبلوماسي روسي رفيع أن حركة «طالبان» الأفغانية مرت بتغيرات مهمة خلال العقدين الأخيرين، ليصبح الجيل القديم فيها يدعم الحلول الوسط فيما يبقى جزء منها متمسكا بمواقف متشددة.

وقال زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، خلال مشاركته في حلقة نقاش افتراضية لمنتدى «فالداي» الدولي للحوار اليوم الثلاثاء: «طالبان» تغيرت أيضا مع تغير هذا العالم.. تغيروا، لكن ليس كلهم، فهناك حاليا عناصر راديكالية في الحركة لا ينتمون إلى ذلك الجيل القديم الذي يعتبر ممثلوه أكثر ميلا لقبول حلول وسط، لكن في نفس الوقت لا يمكنهم تجاهل النزعات والعواطف المتشددة المنتشرة بين مقاتليهم.

وتابع أنه نشأ داخل الحركة جيل شاب من المقاتلين «أكثر حماسا»، ممن «لم يعيشوا قط في أفغانستان حرة وهادئة وخالية من الاحتلال».

وقال: «هؤلاء مقتنعون بأنهم يقاتلون من أجل تحرير وطنهم من الغزاة الأجانب ومن أجل قيم الإسلام كما يرونها».

واستدرك قائلا: «لكن أنصار هذا الجزء المتطرف من الحركة هم الذين يموتون الآن في المعارك المستمرة في البلاد. ويبدو أنه لا توجد طريقة أخرى سوى منحهم الفرصة للتخلص من الزخم الداخلي المتراكم والبدء في اكتساب الحكمة قدر الإمكان».

وحذر كابولوف من أن إمكانية استيلاء «طالبان» بالقوة على أفغانستان واردة في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات الأفغانية.

المصرى اليوم

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