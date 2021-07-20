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مروان محسن يرحل عن الأهلي مجانًا.. الجونة الأقرب لضم مهاجم الأحمر

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مروان محسن يرحل عن الأهلي مجانًا.. الجونة الأقرب لضم مهاجم الأحمر مروان محسن يرحل عن الأهلي مجانًا.. الجونة الأقرب لضم مهاجم الأحمر

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موران محسن لاعب النادي الأهلي، اقترب بشدة من الرحيل عن القعلة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية الجارية 2021، بعدما خرج اللاعب من حسابات بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي خلال المباريات الماضية.

وعلمت «المصري اليوم» أن إدراة الجونة تنتظر رحيل مروان محسن من الأهلي بشكل نهائي حتى تتعاقد معه مجانا خلال الفترة المقبلة، وضمه لصفوف الفريق الغردقي بداية من الموسم المقبل 2021 – 2022.

ومن المقرر أن ينهى مروان محسن علاقته مع الأهلي بالتراضي مثلما حدث مع صالح جمعة وأحمد الشيخ وحمودي من قبل، حتى يتمكن اللاعب من الانتقال لناد آخر خلال الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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