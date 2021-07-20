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نشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، تغريدة أبرز خلالها مشاركة النادى الأهلي للمرة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في شهر ديسمبر المقبل في اليابان.

وذلك عقب تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0.

ويعد الأهلي أكثر أندية قارة أفريقيا مشاركة في مونديال الأندية ويأتي خلفه فريق مازيمبي الكونغولي برصيد 3 مشاركات بالتساوي مع الترجي التونسي ثم الرجاء المغربي برصيد مشاركتين ثم وفاق سطيف الجزائري والنجم الساحلي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والمغرب التطواني والوداد المغربي برصيد مرة واحدة.

واقترب الأهلي من رقم أوكلاند سيتي النيوزيلندي أكثر الأندية مشاركة في مونديال الأندية برصيد 9 مرات بينما يحتل ريال مدريد الإسباني المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية مشاركة بالمونديال برصيد 5 مرات.