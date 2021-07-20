بايدن مهنئا المسلمين بعيد الأضحى: يذكرنا بـ «الأصول المشتركة» للأديان السماوية

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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة تهنئة إلى جميع المسلمين حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه يذكر العالم بما وصفه بـ «الأصول المشتركة» للأديان السماوية.

ويحتفل المسلمون حول العالم، اليوم الثلاثاء بعيد الأضحى وشعائر الحج، التي تستمر عدة أيام وتعد من أهم المناسبات الدينية لهم.

وكتب بايدن على «تويتر»: «أنا وجيل بايدن، نرسل أحر التهاني إلى المسلمين الذين يحتفلون بعيد الأضحى اليوم».

وأضاف: «تقاليد العيد وشعائر الحج تذكر بأهمية العطاء الذي يتم منحه للفقراء والمحتاجين، وتذكرنا أيضا بالأصول المشتركة للأديان السماوية».

وقال الرئيس الأمريكي: «أتمنى لكم إجازة سعيدة مليئة بالأمان».