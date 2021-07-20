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"الجرباء" يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

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"الجرباء" يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك "الجرباء" يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكل أفراد الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل "الجرباء" المولى عز وجل أن يجعله عيد فرحة وسرور لكل المسلمين، وأن يعيده على الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية وكل شعوب العالم بالخير والمسرات والسلام، وأن يديم على الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمةَ الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

ودعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدّمانه من أعمال جليلة لصالح البلاد والعباد في بلادنا المباركة، وفي أنحاء العالم الإسلامي في ميزان أعمالهم، وأن يبارك في عمريهما وعملهما، وأن يمدّهما بالعون والتوفيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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