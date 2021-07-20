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أم تحوّل جسدها إلى درع لإنقاذ طفلتها ()

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أم تحوّل جسدها إلى درع لإنقاذ طفلتها (فيديو) أم تحوّل جسدها إلى درع لإنقاذ طفلتها ()

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يمتلك كل إنسان قوة كامنة ربما لا يدرك حجمها إلا عندما يتعرض لموقف مفاجئ يكشف له حقيقة تلك القوة، التي يمكنها أن تواجه رياحا عاتية. وتعد عاطفة الأم أفضل نموذج يكشف حجم القوة الكامنة داخل البشر، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة خطر يهدد أحد أبنائها.

ويظهر مقطع نشرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية لحظة قيام أم بحماية طفلتها من رياح عاتية باستخدام جسدها، الذي تحول إلى درع يمنع الرياح من دفعها بعيدا.

وتقول الصحيفة إنه لا يوجد شيء أكثر قوة من أم تقوم بحماية ابنتها أثناء الرياح العاتية، مشيرة إلى أن الأم كانت تسير على متن «سكوتر» بأحد الشوارع في الصين، عندما أسقطتها الرياح القوية أرضا وكادت تسحب الفتاة بعيدا لولا قيام الأم بحمايتها.

وتمكنت الأم من حماية الفتاة بجسدها إلى أن تراجعت قوة الرياح، فتمكنت من النهوض مرة أخرى بعدما تعرضت لعدة إصابات.

ويظهر الفيديو أن قوة الرياح تسببت في انقلاب العديد من المركبات في الشوارع كما أدت إلى اقتلاع بعض الحواجز.

المصرى اليوم

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