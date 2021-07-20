وزير التنمية المحلية : ضوابط بالتنسيق مع البيئة بشأن الأضاحي (تعرف على التفاصيل)

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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجود تنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين أثناء فترة الأضاحى من خلال عملية التداول الصحى للحوم والتخلص الآمن من مخلفاتها.

وكلف الوزير المحافظات بضرورة تشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر لسكرتيري العموم خلال فترة عيد الأضحى تتولى متابعة عمليات التداول الصحى للحوم الأضاحى والتخلص الآمن من مخلفاتها ومتابعة أعمال النظافة لمواقع الذبح.

كما طالب وزير التنمية المحلية بضرورة تخصيص أماكن إضافية مناسبة للذبح بجانب المجازر العمومية يتوافر بها الاشتراطات الصحية وتكون متصلة بشبكات الصرف الصحى، مع إلزام كافة العاملين بمحال الجزار والمواطنين في الأماكن المصرح بها بالذبح بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم خلال عمليات الذبح ونقل اللحوم والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة بيئياً، مؤكدا ضرورة استخدام وسائل نقل يتوافر بها الاشتراطات الصحية لعملية نقل اللحوم إلى المستهلكين، وضرورة التخلص الآمن من كافة المخلفات في الأماكن المخصصة لها قبل مرور 24 ساعة.

كما أكد أهمية قيام الشركات المتعاقد معها على جمع المخلفات أو الجهات التابعة للمحافظة بنطاق الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والقرى بالتخلص الآمن من كافة المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة والدفن الآمن لها والتنسيق مع المواطنين لمرور السيارات التابعة للمحافظة أو الشركات المتعاقد معها للجمع الفوري لتلك المخلفات، موجها بضرورة التداول والتخلص الآمن من الجلود والعظام من خلال الشركات المتخصصة في جمعها أو التعامل معها، والمتابعة الميدانية المتواصل من مسؤولي الأحياء والمراكز والوحدات المحلية لأعمال النظافة العامة بالشوارع ونقل المخلفات للمدافن الصحية.