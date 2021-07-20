عمليات التنمية المحلية اليوم الأول للعيد.. هدوء وإقبال على الحدائق والمتنزهات

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تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مساء الثلاثاء، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الوضع في محافظات الجمهورية خلال اليوم الأول لعيد الأضحى.

وأشار التقرير إلى هدوء الوضع في أغلب المحافظات وشهدت الحدائق والمتنزهات العامة إقبالا من الأسر والأطفال لقضاء اليوم الأول للعيد، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وارتداء الكمامات الواقية.

كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المحافظات خاصة القطاعات الخدمية والمرافق الأساسية وإلغاء الإجازات والراحات حتى انتهاء إجازة العيد.

وطالب الوزير باستمرار جهود رفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات أولا ً بأول للحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والصحة العامة للمواطنين، كما وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة اليقظة التامة لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإزالة الفورية لأي تعديات ومخالفات وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة على المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

وأوضح تقرير الغرفة قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية لتفقد ومتابعة الاجراءات الاحترازية ومشاركة المواطنين والأسر فرحتهم بعيد الأضحى في الحدائق العامة والمتنزهات، وكذا المرور على المجازر الحكومية بالمحافظة لمتابعة استقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي مجاناً تحفيزاً للأهالي على الذبح بالمجازر التابعة للمحافظات والحفاظ على الشوارع من التلوث.