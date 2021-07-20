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وصف «غير لائق» للرئيس.. أزمة جديدة بين كوريا الجنوبية وطوكيو بسبب تصريحات يابانية

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وصف «غير لائق» للرئيس.. أزمة جديدة بين كوريا الجنوبية وطوكيو بسبب تصريحات يابانية وصف «غير لائق» للرئيس.. أزمة جديدة بين كوريا الجنوبية وطوكيو بسبب تصريحات يابانية

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أعلنت منظمة كورية جنوبية عن تقديمها شكوى ضد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لدى كوريا الجنوبية، هيروهيزا سوما، إلى الشرطة بتهمة التشهير، حيث وصف جهود الرئيس الكوري مون جيه، الدبلوماسية مع اليابان بوصف «غير لائق».

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، إن مون جيه-إن، قرر عدم زيارة اليابان هذا الأسبوع، حيث لا يُتوقع تحقيق إنجازات مرضية في محادثات القمة المقترحة مع رئيس وزراء اليابان، فيما خطط مون لإرسال وزير الثقافة والرياضة والسياحة «هوانغ هي» إلى طوكيو، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامته يوم الجمعة بصفته رئيسا لوفد الكورية الجنوبية.

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري إن التعليقات غير اللائقة التي أدلى بها مؤخرًا دبلوماسي ياباني رفيع المستوى في كوريا الجنوبية ضد «مون» أثرت على قراره بعدم زيارة طوكيو.

ولاتزال العلاقات بين سيئول وطوكيو في أدنى مستوياتها بسبب قضية تعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري والاسترقاق الجنسي من قبل اليابان خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني التي تمتد من عام 1910 إلى عام 1945.

المصرى اليوم

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