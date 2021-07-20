وثائق: بيل كلينتون رفض تناول الشاي مع ملكة بريطانيا

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كشفت وثائق أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون رفض تناول الشاي مع الملكة إليزابيث، لكنه فضل الذهاب للتسوق كسائح وتناول الطعام الهندي، خلال زيارته الأولى إلى لندن إبان فترة ولايته.

نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن فيليب بارتون، السكرتير الشخصي لرئيس وزراء بريطانيا آنذاك توني بلير قوله إن «كلينتون كان ممتنا للغاية لدعوة الملكة، لكنه رفض بأدب».

ومن خلال الأرشيف الوطني كشفت وثيقة أن كلينتون رفض أيضا دعوة لتناول العشاء مع بلير، في مقر إقامته بضاحية «تشيكرز» بالعاصمة البريطانية، لكنه أعرب عن رغبته في تجربة المطبخ الهندي.

وأوضحت أن كلينتون وبلير تناولا العشاء في المطعم الفرنسي، وفضّلا سمك الهلبوت والسلمون البري والأرنب المشوي.