وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ تتفقد المستشفيات للاطمئنان على جاهزيتها خلال عيد الأضحى

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قامت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بجولة تفقدية على مستشفيات المحافظة، حيث قامت بالمرَور على مستشفى كفرالشيخ العام.

وتفقدت خلالها قسم الاستقبال والطوارئ واطمأنت على جاهزية الأطقم الطبية خلال العيد، كما اطمأنت على تواجد أدوية الطوارئ والاستقبال والمستلزمات الطبية، كما تفقدت وحدة الغسيل الكلوي والأشعة والمعمل، واستمعت إلى طلبات مرضى الكلى بكل أريحية وترحيب واطمأنت بنفسها على تحاليل المرضى الموجودين وأدويتهم وتغذيتهم وتواجد طاقم التمريض بالكامل في خدمتهم، ثم توجهت إلى مستشفى الحميات وتفقدت أيضًا الاستقبال والطوارئ.

وشددت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ على الاستعداد للتعامل مع أي حالة في أي وقت خصوصًا في عيد الأضحى المبارك، وشددت على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية كما ينبغي، وتواجد أدوية الحميات والمستلزمات والأمصال والطعوم، شاكرة جميع الأطقم الطبية سواء وتكبدهم العناء في السهر والعمل على راحة المريض وتقديم الخدمة الطبية، وقالت: «نحن متواجدون لخدمة المريض، وأن ذلك يأتي بالتوازي مع انطلاق مشروع مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية والذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي».

عيد الاضحى