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تعارض إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين أمريكا وسول

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كوريا الشمالية تعارض إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين أمريكا وسول تعارض إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين أمريكا وسول

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عارضت نية جارتها الجنوبية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية الشهر القادم، ووصفتها بأنها خطة لغزو الشمال.

ذكر موقع كوري شمالي «أوريمينجوكيري»، أنه من المتوقع أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات العسكرية الصيفية السنوية التي وصفتها بيونغ يانغ منذ فترة طويلة بأنها بروفة للغزو.

واتهم الموقع كوريا الجنوبية بانتهاك الاتفاقية العسكرية الموجودة بين الكوريتين والإعلان المشترك الذي تم تبنيه خلال القمة الأولى بين الدولتين عام 2000.

واتهمت مواقع إعلامية شمالية كوريا الجنوبية بتهديد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم، في الوقت الذي تعتبر فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات المشتركة ذات طبيعة دفاعية بحتة.

المصرى اليوم

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