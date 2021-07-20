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بعد اختفاء متسلق على ارتفاع 8 آلاف متر: كوريا الجنوبية تطلب مساعدة الصين وباكستان

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بعد اختفاء متسلق على ارتفاع 8 آلاف متر: كوريا الجنوبية تطلب مساعدة الصين وباكستان بعد اختفاء متسلق على ارتفاع 8 آلاف متر: كوريا الجنوبية تطلب مساعدة الصين وباكستان

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طلبت كوريا الجنوبية من الصين وباكستان مساعدتها في البحث عن متسلق الجبال الكوري الجنوبي المفقود في جبال الهيمالايا.

واختفى متسلق الجبال كيم هونغ-بن، المعروف بأنه فقد أصابعه العشر بسبب قضمة الصقيع، أمس الإثنين، أثناء عودته من تسلق قمة جبل برود بيك في سلسلة جبال كاراكورا في باكستان والتي يبلغ ارتفاعها 8.047 مترا.

وحقق «كيم» بذلك إنجازا غير مسبوق، حيث أصبح أول معاق يتسلق قمم الهيمالايا الـ14.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشوي يونغ-سام، اتصلنا بالسلطات في باكستان والصين بمجرد أن علمنا باختفائه، وطلبنا إرسال فرق الإنقاذ وطائرة هليكوبتر. وقال مسؤولون في باكستان، إن المروحية ستقلع عندما تتحسن الظروف الجوية هناك.

واختفى «كيم» على ارتفاع 7.900 متر فوق سطر البحر، وأرسل نداء الاستغاثة صباح أمس، وذهب المتسلقون القريبون من موقعه بحثًا عنه، لكنهم فشلوا في إنقاذه.

المصرى اليوم

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