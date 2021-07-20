الرئيس الإيراني يطالب بأموال بلاده المحتجزة لدى كوريا الجنوبية: أوفوا بالوعود

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، كوريا الجنوبية بوفائها بوعودها في الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في بنوكها، مؤكدا ضرورة إيجاد حل للمشكلة بأسرع وقت، جاء ذلك خلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد سفير كوريا الجنوبية الجديد يون كانغ هيون.

خلال توجيهه انتقادا لعدم الوفاء بالوعود، قال إن العلاقات بين البلدين كانت طيبة للغاية فيما مضى، لكنها شهدت بعض المشاكل خلال الأعوام الأخيرة «على خلفية الحظر الأمريكي الجائر وغير الشرعي».

وأضاف أن المشاكل المصرفية والمالية بين البلدين لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن إيران تواجه مشاكل في الاستفادة من أصولها المودعة في بنوك سيئول على صعيد شراء المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية وكذلك لقاحات كورونا.

وقال السفير الكوري يون كانغ هيون إنه على اطّلاع بالإحباط الذي يشعر به الإيرانيون حيال العلاقات بين طهران وسيئول، متعهدا ببذل جهوده لتوطيد العلاقات بين البلدين.