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بلدية بيشة تُنفّذ 23 جولة رقابية في أول أيام عيد الأضحى

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ذبح 1689 أضحية.. مع تطبيق الاشتراطات والتدابير الوقائية

بلدية بيشة تُنفّذ 23 جولة رقابية في أول أيام عيد الأضحى

نفّذت بلدية بيشة، خلال أول يوم لعيد الأضحى المبارك، 23 جولة رقابية تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 19 من الإشعارات والغرامات والمخالفات.

وبلغ عدد الذبائح التي جُهّزت بالمسالخ ونقاط الذبح والمطابخ التابعة لنطاق بلدية بيشة في أول أيام عيد الأضحى أكثر من 1689 رأسا من الأغنام والماشية.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: البلدية تتابع من خلال الفرق الرقابية تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ.

وأضاف: تحرص البلدية على تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وأردف: البلدية كثفت جولاتها الرقابة الصحية على المطابخ مع حلول عيد الأضحى؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار المستجد، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفائها الاشتراطات الصحية.

ودعا "آل جلبان" الجميع إلى التواصل مع البلدية في حال وجود أي ملاحظات، والإبلاغ من خلال مركز 940، مؤكدًا أن البلدية تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على مدار الساعة لاستقبال الملاحظات ومعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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