فوائد صحية يمكن أن توفرها أوراق المانجو.. ما هي؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعرف الكثير من الناس الفوائد الغذائية الكبيرة التي تتميز بها فاكهة المانجو ويستمتعون بطعمها اللذيذ، ولكن ما لا يعرفه الكثير من الناس أن أوراق المانجو لها أيضا العديد من الفوائد الصحية.

ذكر موقع «هيلث شوتس» أن أوراق المانجو تمتلئ بفيتامينات A وB وC كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية، وتتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة لاحتوائها على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد والفينولات، كما أنها مليئة بالخصائص الطبية التي يمكن أن تعالج العديد من المشكلات الصحية.

وذكر التقرير أن أوراق المانجو تساعد في إنقاص الوزن لأنها تحتوي على أنزيم غراء وهرمون اللبتين، وكلاهما معروفان بتعزيز الهضم وتنظيم تراكم الدهون في الجسم، وبذلك فهي قادرة على إدارة مرض السكري وموازنة مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري لوجود مادة العفص التي تسمى الأنثوسيانين والتي تساعد في علاج مرض السكري المبكر.

وتقوي أوراق المانجو الأوعية الدموية الأمر الذي يساعد على حل مشاكل ضغط الدم، كما أن غناها بمضادات الأكسدة في شكل مادة البوليفينول والتربينويد يمنع الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، والتي يمكن أن تدمر الخلايا وتؤدي إلى أمراض مثل السرطان والعديد من الاضطرابات الأخرى.

ويستعمل مسحوق أوراق المانجو موضعيا عندما يتعلق الأمر بمشاكل الجلد كالحروق والطفح الجلدي، ويقلل مستخلص أوراق المانجو من علامات شيخوخة الجلد بسبب محتواه من مضادات الأكسدة، وتؤخر مركبات الفلافونويد الموجودة في أوراق المانجو من ظهور اللون الرمادي المبكر في الشعر، كما تعزز العناصر الغذائية مثل الفيتامينات AوCمن إنتاج الكولاجين وتحافظ على نمو الشعر الصحي.

واعتبر الخبراء أن غنى أوراق المانجو بمركبات بالتيربينويدات والبوليفينول يقلل من التهاب الخلايا في الجسم، وبذلك تحمي خصائص أوراق المانجو المضادة للالتهابات من مرض الزهايمر.

وأكد الخبراء أن أوراق المانجو صحية جدا للاستهلاك، وإنها طرية ويمكن أن تؤكل ولكن الشاي هو أحد أكثر طرق تناول أوراق المانجو شيوعا، كما يتم استخدامها لطهي عدد من الأطباق ولكن يفضل الكثير من الناس شكل مسحوق أوراق المانجو الذي يمكن خلطه بالماء واستهلاكه كمشروب.