مبادرة تشجيع السياحة الداخلية بدمياط : عيدك في رأس البر

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أطلق المدون الدمياطي على الشامي مبادرة بعنوان «عيدك في رأس البر»، للترويج لمصيف رأس البر وحث المواطنين على ارتياد رأس البر لقضاء إجازة عيد الأضحي.

يقول الشامي لـ«المصري اليوم»: إن رأس البر من أبرز المصايف وأشهرها وهي تحتاج للترويج لها لتشجيع المواطنين على زيارتها، خاصة بعد حالة التوقف والركود التي شهدها المصيف خلال أزمة كورونا، مضيفا أنه أعد عدة صور وفيديوهات ترويجيه قام بتصويرها من بعض المناطق ذات الطبيعة الساحرة خاصة منطقة اللسان، وقام بنشرها على جروبه الشخصي وزارة شباب وبنات دمياط الذي يعد الأبرز والأشهر والأعلي متابعة، مطالبا أصحاب المحال والكافيتيريات في رأس البر بعدم التغالي في الأسعار وذلك للمساهمه في الجذب من جانب الأسر، مشيرا أن رأس البر تضاهي ابرز المصايف في مصر وتتميز بوجود العديد من المناطق للتنزه ومنها شارعا النيل وبورسعيد ومنطقة اللسان .

وطلب المدون الدمياطي ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالقيام بواجبهم نحو محافظتهم والدعاية لرأس البر عبر صفحاتهم الشخصية وإبراز الجوانب الايجابية لحث الأسر على التوافد على رأس البر وقضاء إجارة الصيف بها.