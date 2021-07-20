«الأقصر خيرها في ناسها».. احتفالات أطفال «نجع العبيد» بعيد الأضحى في إسنا (صور)

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احتفل أطفال منطقة نجع العبيد بمركز إسنا جنوب الأقصر، بعيد الأضحى في أجواء من الفرحة والسعادة بقدوم العيد، ولم تمنعهم حرارة الجو من الاحتفالات واستقبال الهدايا ولعب الأطفال والبالونات التي تسابق الأطفال عليها في الشوارع التي امتلات بالفرحة.

الأقصر خيرها فى ناسها

قالت زوزو كعابيش، منسق مبادرة «الأقصر خيرها فى ناسها»، إن المبادرة توجهت لنجع العبيد بمركز إسنا جنوبي الأقصر، بعدد من الهدايا والألعاب لأطفال القرية والتى تم توزيعها وسط حالة من السعادة بجانب ذبح خروف العيد وتوزيعه على الأسر الأكثر احتياجا بالقرية، حتى يشعر أهالى القرية بفرحة عيد الأضحى، ووسط جو من البهجة والفرحة للأطفال.

الأقصر خيرها فى ناسها

الأقصر خيرها فى ناسها

الأقصر خيرها فى ناسها

أضافت أن الجميع أخذ فى اللعب وملء البالونات والمسابقات والألعاب المختلفة حتى يقضى الأطفال وقتا ممتعا كنوع من المشاركة المجتمعية والتى تعتبر من أساسيات العمل الاجتماعى الذى نسعى لتعميمه فى كافة قرى الأقصر.