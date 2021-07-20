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شركة فرنسية تعلن عن بيع قلب اصطناعي باسم «إيسون»

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شركة فرنسية تعلن عن بيع قلب اصطناعي باسم «إيسون» شركة فرنسية تعلن عن بيع قلب اصطناعي باسم «إيسون»

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أعلنت شركة «كارمات» الفرنسية، عن بيع قلب اصطناعي، صنعته بالكامل، تحت اسم «إيسون». وأوضحت أنها نجحت في استخدام القلب الاصطناعي في جسم مريض في مدينة نابولي الإيطالية تحضيرا لعملية زرع، في أول صفقة بيع للشركة منذ إنشائها سنة 2008، بحسب ما ذكر «دوكي هيلث».

وأوضحت الشركة في بيان أن العملية «أجريت على يد فريق تشيرو ماييلو جراح القلب في مركز نابولي الاستشفائي. وحصلت الشركة في ديسمبر الماضي على الضوء الأخضر لتسويق قلبها الاصطناعي في أوروبا، والذي يمهد لعملية زرع القلب، بفضل نتائج إيجابية لدراسة انطلقت سنة 2016 ولا تزال مستمرة.

وأعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية في 15 يوليو الجاري، أنها زرعت للمرة الأولى في الولايات المتحدة قلبا اصطناعيا بالكامل، في إطار دراسة سريرية أجريت في جامعة «ديوك» في دورهام بولاية كارولينا الشمالية.

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