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.. حاج مصري يصف دقة الإجراءات: "شيء مالوش حل"

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بالفيديو.. حاج مصري يصف دقة الإجراءات: "شيء مالوش حل" .. حاج مصري يصف دقة الإجراءات: "شيء مالوش حل"
يعمل صيدلانياً في تبوك.. وكشف عما أثار انبهاره خلال هذا الموسم

بالفيديو.. حاج مصري يصف دقة الإجراءات:

أشاد الطبيب المصري أحمد الوكيل الذي يحج هذا العام 1442هـ ويعمل في تبوك بالتنظيم الدقيق لإجراءات الحج، وتناغم جميع المؤسسات من أمن ونقل وصحة وغيرها في خدمة الحجاج لينعموا بأداء المناسك في سهولة ويسر.

وقال الطبيب المصري عبر خاص سجله بسبب أن سعادته لا توصف، إنه لم يتوقع أن يحج هذا العام بهذه السهولة واليسر.

وأضاف باللهجة المصرية: حج هذا العام دقة وترتيبات ونظام وسرعة.. بجد حاجة ما لهاش حل.

واستطرد "الوكيل" أن أهم ما ميّز حج هذا العام هو المتابعات الأمنية الدقيقة منذ الوصول إلى مكة وحتى دخول الحرم الشريف وطواف القدوم وغيرها من المناسك حتى رمي جمرة العقبة الكبرى، ولم أُشاهد أي شيء يعكر صفو هذه المنظومة من التزام الحجاج وتيسير الأمن لكل الأمور.

وأضاف أن رجل الأمن في كل المواقع هو دليل لكل حاج ويوجهه إلى أي مكان يطلبه، بل ويخففون عن الحجاج حرارة الجو برش المياه عليهم، ويحثون الحجاج على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في لوحة رائعة، كما وصفها تعكس القدرة الكبيرة على تنظيم مواسم الحج القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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