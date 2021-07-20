ارتفاع حركة البيانات يوم عرفة 220 %.. مقارنةً بالعام الماضي

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توفير حلول الاتصالات الحيوية للجهات الحكومية بـ99%

ارتفعت حركة البيانات في يوم عرفة 220 % مقارنة بالعام الماضي، فيما زاد حجم الحركة الصوتية 350 %، ونقلت تلك الزيادة عبر شبكة الجيل الخامس والرابع بنسب 97 %.

وأظهرت البيانات زيادة عدد عملاء stc على صعيد عرفات بنسبة 330 %.

وتأتي هذه الزيادة في العدد والنوعية الخاصة في تقنيات نقل الحركة الصوتية وحركة البيانات عبر التقنيات الأحدث، بالتزامن مع التطوير الذي شهده العام الحالي على شبكة الجيلين الخامس والرابع؛ وذلك لرفع الكفاءة النوعية لتجربة عملاء الشركة في جميع الخدمات التي تقدمها.

وسجلت حلول شبكة الاتصالات الحيوية "الاتصالات الحرجة" المقدمة من شركة specialized by stc للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج معدل وفرة وصلت إلى ٩٩٪ لضمان استمرارية التواصل مع الفرق الميدانيةـ وكذلك التواصل الفوري للحالات الحرجة والطارئة.

وكشفت الشركة أنها تعمل على توفير التقنيات الحديثة بهذا المجال من خلال غرف التحكم التي تمكن شركائنا من إدارة فرق العمل التي تساعد على رفع الكفاءة التشغيلية بموثوقية وأعلى درجات الأمان.

ولفتت إلى صيانة الشبكات وتوفير التغطيات اللازمة خلال موسم الحج والعمرة لتمكين الشركاء من خدمة ضيوف الرحمن والقائمين عليها.