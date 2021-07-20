«الزراعة»: استمرار العمل بغرفة عمليات حماية الأراضي وحدائق الحيوان في عيد الأضحى

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تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، أداء غرفة عمليات حماية الأراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وتلقى تقريرًا من د. أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حول جهود الإدارة في منع التعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة في المحافظات.

أكد التقرير أنه تم إزالة جميع حالات التعدي خلال وقفة عيد الأضحى أمس الاثنين، وعددها 55 حالة، مشيرًا إلى متابعة حالة المحاصيل الزراعية الصيفية وتوزيع الاسمدة على مختلف مديريات الزراعة بالمحافظات.

من جانبه، قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن المعهد يواصل استقبال العينات من العملاء وفحصها، واجراء تحليل الاغذية ضد فيروس كورونا، وجميع الامراض وخاصة انفلونزا الطيور وغيرها وفحص صلاحية الاغذيه ذات الأصل الحيواني وخلوها من الميكروبات وسمومها والبقايا الضارة،

ومن جانبها أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، استمرار المعمل في أداء مهامه بشكل طبيعي طوال فترة الإجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء اجازة العيد.

وفي سياق متصل، واصلت الحدائق التابعة للوزارة (الحيوان والأورمان والأسماك) استقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأشاد وزير الزراعة بجهود العاملين في قطاعات الوزارة الذين يواصلون العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل خدمة المواطنين وتسهيل إجراءات المصدرين وانتظام سير العمل بالوزارة.

غرفة عمليات حماية الأراضي وحدائق الحيوان ومعامل الوزارة الخدمية

غرفة عمليات حماية الأراضي وحدائق الحيوان ومعامل الوزارة الخدمية

غرفة عمليات حماية الأراضي وحدائق الحيوان ومعامل الوزارة الخدمية

غرفة عمليات حماية الأراضي وحدائق الحيوان ومعامل الوزارة الخدمية

غرفة عمليات حماية الأراضي وحدائق الحيوان ومعامل الوزارة الخدمية