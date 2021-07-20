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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة .

جاء بها: «بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة يسرنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد، وإن الإحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنى أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور لتحيا مصر الكنانة في عزة وكرامة، ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء، لغدٍ مشرق ومستقبلٍ مفعم بالآمال والطموحات، حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجاح مسيرة عطائكم لبلوغ مسارات التنمية الشاملة مستهدفاتها.. ليحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والإزدهار والرخاء. وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

جاء بها: «يطيب لى وهيئة الشرطة في مناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد.. تُجسد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدى والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان، ويأتى إحتفالنا بها في كل عام ليؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء في ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة التنمية والبناء ،حــفظ الله مصــــر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها، وكلل بالنجاح مسيرتكم الوطنية المعطاءة ،إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير. وكل عـام وسيـــادتكم بخــير».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

جاء بها: «يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.. ستظل ثورة يوليو المجيدة على مر العصور.. بؤرة إشعاع وشعلة نور لا تنطفىء نسترجعها كمصدر لقيم العطاء والفداء.. تلك الذكرى الوطنية التي يعتز بها المصريون ويُجسد أحداثها تلاحم شعب أبى مع قواته المسلحة الباسلة لإعلاء قيم الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية.. عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن.. يواصل أبطالها العطاء في ميادين الفداء والتنمية والبناء.. لتبقى مصر دائماً واحة يحدوها التقدم والعزة والرخاء. وكل عـام وسيـــادتكم بخــير»

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد – رئيس أركان حرب القوات المسلحة.