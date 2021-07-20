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40 ألف جنيه لكل لاعب في البنك الأهلي للفوز على الشياطين الحمر

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40 ألف جنيه لكل لاعب في البنك الأهلي للفوز على الشياطين الحمر 40 ألف جنيه لكل لاعب في البنك الأهلي للفوز على الشياطين الحمر

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قرر مسؤولو نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار رصد مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الفوز على الأهلي، في مسابقة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي، بعد غد الخميس على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ورصد مسؤولو البنك الأهلي مكافآت خاصة للاعبين قدرها 40 ألف جنيه، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز على الفريق الأحمر، خاصة في ظل موقف الفريق الصعب في جدول الدوري، وتواجده في المراكز المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وتعرض للهزيمة في 11 مباراة، وأحرز لاعبوه 27 هدفًا، وتلقت شباكه 34 غيرها.

المصرى اليوم

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