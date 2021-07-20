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قدامى محاربين أستراليين يتضامنون مع «الحلفاء الأفغان» بحرق أنواطهم العسكرية

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قدامى محاربين أستراليين يتضامنون مع «الحلفاء الأفغان» بحرق أنواطهم العسكرية قدامى محاربين أستراليين يتضامنون مع «الحلفاء الأفغان» بحرق أنواطهم العسكرية

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أعلن قدامى محاربين أستراليين تضامنهم مع أفغانستان بحرق ميدالياتهم وأنواطهم العسكرية احتجاجا على عدم كفاية جهود بلادهم في تأمين مأوى لمئات الأفغان الذين عملوا مع العسكريين الأجانب، ويواجهون خطر الانتقام من «طالبان».

ونقلت قناة تلفزيون «إي بي سي» أن مجموعة من العسكريين الذين شاركوا في الحملة الأفغانية، نظموا مسيرة رمزية أمام مكاتب سياسيين فيدراليين.

وقال ستيوارت مكارثي، أحد المحاربين القدامى في حرب أفغانستان إن قرار حكومة بلاده بترك المئات من المترجمين الأفغان المدنيين السابقين، وغيرهم من الحلفاء المخلصين وعائلاتهم لانتقام طالبان يحول الميدالية إلى علامة للعار.

وفي الوقت الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، عن خططها لبدء إجلاء المترجمين الأفغان وأفراد عائلاتهم الذين قدموا الدعم لقوات هذه الدول في المستقبل القريب، قال المتحدث باسم حركة «طالبان»، سهيل شاهين بأن الحركة لن تضطهد المترجمين الأفغان الذين يعملون لحساب الولايات المتحدة.

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