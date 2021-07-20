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«دروس التضحية والرحمة».. ماذا قال رئيس وزراء كندا عن عيد الأضحى؟

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«دروس التضحية والرحمة».. ماذا قال رئيس وزراء كندا عن عيد الأضحى؟ «دروس التضحية والرحمة».. ماذا قال رئيس وزراء كندا عن عيد الأضحى؟

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إن عيد الأضحى يوفر فرصة للتفكير في دروس التضحية والرحمة والكرم، ولإظهار التقدير لبركات الحياة، جاء ذلك خلال تهنئته للمسلمين في كندا ودول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف في مقطع نشر على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي: «في هذا اليوم، يحضر المسلمون الصلوات ويتبادلون الهدايا والتحية، ويقدمون المساعدة للفقراء، ويؤدون التضحية، ويتشاركون وجبة خاصة مع العائلة والأصدقاء، ولا يزال هذا اليوم مهم.

وتابع: «لقد حان الوقت أيضا لجميع الكنديين للاعتراف بالعديد من المساهمات التي قدمها أجيال من الكنديين المسلمين لبلدنا». وأدان مظاهر الإسلاموفوبيا في كندا، في إشارة منه إلى المأساة التي وقعت مؤخرا في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية حيث تم دهس عائلة مسلمة عمدا. ووصف ترودو هذا الحادث بـ «المؤلم».

تابع: لا مكان للكراهية والتمييز في مجتمعنا.. لهذا السبب تستضيف حكومة كندا في 22 يوليو القمة الوطنية حول الإسلاموفوبيا، لمواصلة اتخاذ إجراءات قوية ضد هذه الكراهية والتمييز.

المصرى اليوم

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