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رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال الإنشاءات بكليات مدينة طيبة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:04 مساءً
بـتكلفة 1.7 مليار جنيه.. محافظ أسوان يعلن موافقة «النقل» على ازدواج طريق «توشكي/ أسوان»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:04 مساءً
وزير خارجية تونس يرد على الغنوشي : محاولة إرباك علاقاتنا الدولية «عمل عدائي»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:04 مساءً
فيضانات كارثية تجتاح الصين وتخلف مئات القتلى وخسائر بالمليارات .. ما سببها ؟ (صور)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:04 مساءً
الرئيس الأفغاني يلقي باللوم على الانسحاب الأمريكي المفاجئ في تدهور الوضع الأمني
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:03 مساءً
محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير قرية نهطاي بـ«حياة كريمة»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:03 مساءً
محافظ أسوان يوجه بسرعة إنجاز المشروعات الجارية وتكثيف حملات إزالة التعديات
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:03 مساءً
رسميًا .. إنبي يتعاقد مع مدافع المظاليم
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:03 مساءً
موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
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الاثنين 02 أغسطس 2021 07:03 مساءً
إسرائيل تبدأ مناورة عسكرية على طول الحدود اللبنانية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:55 مساءً
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الأتيكيت بيقول إية؟ دليلك للخروج من المواقف المحرجة في العزومات
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 20 يوليو 2021 04:06 مساءً
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