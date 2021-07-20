أزمة بين كارتيرون وفاروق جعفر بسبب نجم الأهلي

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شهدت الأيام الماضية أزمة بين الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وفاروق جعفر، رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، بسب الصفقات التي سيتم تدعيم بها الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلمت «المصري اليوم»، أن هناك أزمة بين كارتيرون وفاروق جعفر، بسبب المهاجم الذي سيتم تدعيم به الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرفض المدير الفني، التعاقد مع عمرو جمال، مهاجم الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش، والذي حصل الزمالك على توقيعه، بعد الجلسة التي جمعته مع فاروق جعفر بحضور ميدو حزين، وكيل أعماله.



ويرى فاروق جعفر، أن عمرو جمال، هو الأفضل لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، بعد المستوى الذي ظهر عليه مع فريقه هذا الموسم، خاصة أنه لن يكلف النادي أي مقابل مادي حال إتمام التعاقد معه بعد قرار الأهلي بعدم عودته لصفوف الفريق الموسم المقبل فضلا عن عدم توثيق عقده، على عكس حسام حسن، مهاجم نادي سموحة، حيث طلب مسؤولي ناديه الحصول على 40 مليون جنيه من أجل الموافقة على بيعه.

في حين يصر كاتريرون، على التعاقد مع حسام حسن، والكونغولي بن مالانجو، مهاجم فريق الرجاء المغربي، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم.

وبدأ مسؤولو نادي الزمالك، في الاستعداد الميركاتو الصيفي مبكرًا لتدعيم الفريق بصفقات سوبر، في المراكز التي يعاني منها من نقص عددي على رأسها المهاجم الصريح وخط الوسط.