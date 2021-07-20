رفض استثناء لاعبتين أمريكيتين قبل الأولمبياد

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رفضت محكمة التحكيم الرياضية طلبا تقدمت به لاعبتان من أجل الموافقة على انضمامهما للمنتخب الأولمبي النيجيري لكرة السلة للسيدات والمشاركة معه في أولمبياد طوكيو الصيفي المقبل بعد فشلهما في الانضمام للمنتخب الأمريكي عقب المشاركة معه في التصفيات المؤهلة للألعاب.



واللاعبتان هما نيكا أوجوميكي وإليزابيث وليامز وهما تنافسان في دوري السلة الأمريكي للمحترفات وشاركا مع منتخب السلة الأمريكي في تصفيات التأهل للأولمبياد في سبتمبر أيلول 2019 وفبراير 2020.

وطلبت اللاعبتان من المحكمة الرياضية "تغيرا استثنائيا" يسمح لهما بتمثيل نيجيريا بعد رفض الاتحاد الدولي لكرة السلة الموافقة على طلبهما قبل ذلك.

وقال الاتحاد الدولي للسلة في بيان "يؤكد الاتحاد الدولي لكرة السلة صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضية اليوم يقضي برفض طلب أوجوميكي ووليامز بمنحهما استثناء".

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه سيتعين على اللاعبتين الانتظار لثلاث سنوات بعد آخر مباراة لهما مع المنتخب الأمريكي حتى يكون لهما الحق في اللعب في الدورة مع فريق آخر حسب القواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.

وأوضح الاتحاد الدولي أن اللاعبتين لم يكونا ضمن قائمة الاتحاد النيجيري للسلة الخاصة بالدورة الأولمبية المقبلة عندما أرسلت إلى اللجنة الأولمبية الوطنية في نيجيريا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الأمريكي والنيجيري في أول مباراة لهما في الدورة في 27 يوليوالجاري قبل المواجهة مع منتخبي فرنسا واليابان صاحبة الضيافة بعد ذلك.