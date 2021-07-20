أخبار عاجلة

إسرائيل تبدأ مناورة عسكرية على طول الحدود اللبنانية -
اقتراب الموعد النهائي لمنافسات البطولات المجتمعية .. ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود" -
وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية بنادي الجمارك بالتجمع -
البقالي يهدى ذهبية أولمبياد طوكيو الى ملك المغرب محمد السادس -
تعرف على سبب غياب بدر بانون وأيمن أشرف عن تدريبات الأهلى -
بث مباشر .. موعد مباراة الاهلى ووادي دجلة في الدوري المصري -
بوتين يهنئ باشينيان بإعادة تنصيبه رئيسا لحكومة أرمينيا -
«العفو الدولية»: «السلطات اللبنانية تعرقل مجرى العدالة بوقاحة» -
الأهلي في ورطة دفاعية بعد إصابة أيمن أشرف وبانون قبل مباراة وادي دجلة .. فيديو -
رئيس جامعة القاهرة: الفتوى يجب أن تنطلق من القرآن والسنة الصحيحة وتراعي الأعراف والأحوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عريس المشاعر لـ"سبق": لشرف خدمة الحجاج.. غادرت زوجتي بعد 12 يومًا

Print
يستلهم دائمًا كلمة ولي العهد: "همة المواطن كجبل طويق"

عريس المشاعر لـ

أكد الشاب إبراهيم بن عيسى الزهراني، أنه تزوج قبل بدء موسم الحج بـ12 يومًا، وكان حرصه على شرف خدمة الحجاج سببًا رئيسًا في ترك وقطع شهر العسل.

وأوضح أن شعوره عندما يقدم الخدمة للحجاج أنساه لذّة أيام العسل الأولى في زواجه، سائلًا الله الإخلاص وقبول العمل.

وقال "الزهراني" في حديثه لـ"سبق" من مشعر منى: هذا أول عيد لي في عشّ الزوجية قضيته في مخيمات منى بين الحجاج ضمن الوفود المشاركة بخدمة الحجاج، وأنا في سعادة عظيمة.

وأضاف أن زوجته كانت معينة له في المشاركة في شرف خدمة الحجاج في الموسم، رغم أنه لم يمض إلا 12 يومًا على الزواج، مقدمًا الشكر لها على مشاعرها ودعمها له في التشرف بخدمة الحجاج ورسائلها التشجيعية في كل يوم من أيام الحج.

وأردف "الزهراني": خدمة الحجاج نعمة من الله على أهل هذه البلاد، وأجد كل الدعم من المسؤولين في أداء المهام على أكمل وجه وبتفانٍ.

وختم بالقول: دائمًا في كل عمل أقوم به أتذكّر كلمة سمو سيدي ولي العهد عن المواطن السعودي: "همة المواطن كجبل طويق"، ونلتمس من سموه القدوة والأسوة في التفاني في خدمة الدين والوطن.

عريس المشاعر لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إسرائيل تبدأ مناورة عسكرية على طول الحدود اللبنانية

إسرائيل تبدأ مناورة عسكرية على طول الحدود اللبنانية

اقتراب الموعد النهائي لمنافسات البطولات المجتمعية .. ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود"

اقتراب الموعد النهائي لمنافسات البطولات المجتمعية .. ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود"

الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين شرق تعز.. ويكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة

الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين شرق تعز.. ويكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة

معرض "عروس الباحة" يجذب المصطافين وأهالي المنطقة

معرض "عروس الباحة" يجذب المصطافين وأهالي المنطقة