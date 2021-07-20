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"الإسلامية" توعّي ضيوف الرحمن عبر بطاقات دعوية إلكترونية

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بلغات عالمية.. وتحتوي على عبارات دينية طيلة أيام الحج

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، بطاقات دعوية إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتهدف لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام تحت عنوان: (حج بسلام وأمان 2)، وتشتمل على العديد من البرامج الدعوية والإرشادية التي تنفذها الوزارة عبر منصاتها الرقمية والقنوات الفضائية والإذاعية.

ويستمر البرنامج طيلة أيام الحج؛ حيث حملت البطاقات الإلكترونية عبارات دعوية وإرشادية متنوعة وبلغات عالمية عن بيان جهود المملكة العربية بتوجيهات قيادتها الرشيدة في خدمة الحجاج والمعتمرين منذ العصور، والتوعية بضرورة التقيد بأنظمة الحج التي فرضتها الدولة في هذا العام؛ نظراً لظروف الجائحة، وحتى يكون حج هذا العام موسماً آمناً وصحياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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