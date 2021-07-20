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إسرائيل تبدأ مناورة عسكرية على طول الحدود اللبنانية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:55 مساءً
اقتراب الموعد النهائي لمنافسات البطولات المجتمعية .. ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود"
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:55 مساءً
وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية بنادي الجمارك بالتجمع
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:49 مساءً
البقالي يهدى ذهبية أولمبياد طوكيو الى ملك المغرب محمد السادس
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:49 مساءً
تعرف على سبب غياب بدر بانون وأيمن أشرف عن تدريبات الأهلى
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:49 مساءً
بث مباشر .. موعد مباراة الاهلى ووادي دجلة في الدوري المصري
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:49 مساءً
بوتين يهنئ باشينيان بإعادة تنصيبه رئيسا لحكومة أرمينيا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:49 مساءً
«العفو الدولية»: «السلطات اللبنانية تعرقل مجرى العدالة بوقاحة»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:49 مساءً
الأهلي في ورطة دفاعية بعد إصابة أيمن أشرف وبانون قبل مباراة وادي دجلة .. فيديو
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:49 مساءً
رئيس جامعة القاهرة: الفتوى يجب أن تنطلق من القرآن والسنة الصحيحة وتراعي الأعراف والأحوال
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الاثنين 02 أغسطس 2021 06:49 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. الملياردير الأمريكي جيف بيزوس يصل إلى مركبة "نيو شيبرد" للانطلاق إلى الفضاء
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 20 يوليو 2021 03:48 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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