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ضبط 11 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بالقليوبية

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ضبط 11 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بالقليوبية ضبط 11 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بالقليوبية

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ضبطت أجهزة الأمن في القليوبية 11 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية نفذها مباحث مركز شرطة طوخ على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة بدون ترخيص، كما تم ضبط كمية من الذخيرة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارًا من مباحث مركز طوخ يفيد قيام حملة أمنية شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام ومباحث المخدرات أسفرت عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بدون ترخيص وضبط 8 اشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سنج ومطاوي وآلات حادة، كما تمكنت الحملة من ضبط 23 تاجر مخدرات لـ9 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة وضبط عاطلين هاربين من حكم بالمراقبة وآخران مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 7168 حكم قضائي متنوع وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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