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ضبط 10 طن لحوم وكبدة فاسدة في حملة تموينية في القليوبية

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ضبط 10 طن لحوم وكبدة فاسدة في حملة تموينية في القليوبية ضبط 10 طن لحوم وكبدة فاسدة في حملة تموينية في القليوبية

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تمكنت حملة تموينية شنتها مباحث ومديرية في القليوبية من ضبط ثلاجتين بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية عثرا بهما على 10 طن لحوم وكبدة بهما تغيير في الخواص ويشتبه في عدم صلاحيتها وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارًا من مباحث التموين تفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص عثر بها على 7.75 طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطر على الصحة العامة قبل طرحها للبيع بالأسواق، وثلاجة أخرى بدون ترخيص بها 2.65 طن لحوم و23.400 قطعة مصنعات لحوم «برجر» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس.

وتمكنت الحملة من ضبط مالك مخبز بلدى لإستيلائه على 133.404جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز وإثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعليًا والتصرف في كميات الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء للاستيلاء على المال العام.

المصرى اليوم

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