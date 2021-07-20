أمانة جدة تكثف أعمال نظافة وتعقيم الشوارع والأحياء والواجهات

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جندت 6876 عاملًا ومشرفًا وجهزت 1013 معدة وأنشأت مركز عمليات دائمًا

أوضحت الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة محافظة جدة، أنها تعمل على تنفيذ خطتها لموسم الحج لهذا العام 1442هـ بناءً على الوضع الصحي الراهن، وتماشيًا مع تعليمات الإجراءات الصحية والوقائية لمنع تفشّي فيروس كورونا، التي تسعى لإدارة متكاملة لتنظيف وتطهير وتعقيم الشوارع والأحياء والواجهات البحرية التي تستمرّ حتى الثلاثين من ذي الحجة.

وأوضح مدير إدارة مشاريع النظافة سعيد بن محمد الغامدي، أن خطة النظافة التي انطلقت في الأول من شهر ذي القعدة الماضي تشمل نظافة مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح ونظافة أماكن التنزه من الحدائق، وغيرها، ونظافة الكورنيش؛ بما في ذلك تنظيف وتعقيم الأسواق التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة والمواقف والتقاط المبعثرات.

وأضاف الغامدي أن الأمانة جندت نحو "٦٨٧٦" عاملًا ومشرفًا وجهزت "١٠١٣" معدة، بالإضافة لإنشاء مركز عمليات دائم على مستوى كل مشروع نظافة مكون من الإدارة العامة للنظافة والبلديات الفرعية يعمل على مدار الساعة طوال موسم الحج؛ للمتابعة المستمرة لسير العمل وإدارة أي مواقف طارئة.

وأشار إلى أنه تم تكوين مجموعات ميدانية لإدارة العمل الميداني، بالإضافة لتجهيز قسم متنقل من الورشة لتلبية أي طلب تدخّل لحادث مفاجئ على الطرق الواقعة في نطاق العقد، وتكوين فرقة طوارئ في كل منطقة عقد مكونة من معدات وأيدٍ عاملة تكون جاهزة للدفع الفوري والتدخل لمعالجة وتصحيح أي أوضاع طارئة، وكذلك تغطية فترات الفواصل الزمنية بين الورديات.