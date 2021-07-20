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تطبيق الغرامة المالية المقررة.. ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج

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تطبيق الغرامة المالية المقررة.. ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج تطبيق الغرامة المالية المقررة.. ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج
"الشويرخ" يهيب بالمواطنين والمقيمين كل الالتزام بالتعليمات الخاصة

تطبيق الغرامة المالية المقررة.. ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج

صرّح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ بأنه تم ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتُّخذت الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10.000 ريال.

وأهاب العميد "الشويرخ" بالمواطنين والمقيمين كل الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، ومزدلفة، وعرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم 13 ذي الحجة، وستُتَّخذ الإجراءات النظامية بحقهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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