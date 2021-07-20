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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسلمي روسيا بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف بوتين في رسالة تهنئة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، إن العيد يوجه المؤمنين إلى أصول الإسلام وقيمه، ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى والرفق بالمحيطين أو القريبين.

وأضاف: «هذه المثل الإنسانية والأخلاقية السامية التي تقوم على أساسها كل ديانات العالم، تشكل قوة توحيد جبارة، وتسهم في تعزيز الانسجام بين الأعراق في المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافي والتقاليد الأصيلة لشعبنا».

وأقيمت صلاة العيد في جامع موسكو الكبير بحضور 80 شخصا فقط من رجال دين وموظفي الجامع، وتم بث مراسم الصلاة مباشرة عبر الإنترنت، بسبب جائحة كورونا.