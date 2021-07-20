مجازر القليوبية تستقبل 384 أضحية في أول أيام عيد الأضحى

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قال الدكتور محمد شوقي، مدير عام المجازر بالقليوبية، الثلاثاء، إن إجمالى عدد مذبوحات الأضاحي بمجازر المحافظة البالغ عددها 30 مجزرًا أول أيام عيد الأضحى المبارك بلغ 384 أضحية منهم 211 عجل بقري و95 عجل جاموسي و95 رأس ضان و8 ماعز و1 جمل.

وأضاف الدكتور محمد جودة، مدير إدارة بنها البيطرية إن عدد المذبوحات بمجازر بنها تعدى الـ35 أضحية.

وفتحت مجازر محافظة القليوبية أبوابها لاستقبال المواطنين بالمجان صباح اليوم لذبح الأضاحي، وأعلنت الدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، جاهزية المجازر المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه يوجد بنطاق المحافظة أكثر من 30 مجزرًا موزعة على جميع مراكز المحافظة، وتخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقى الشكاوى، ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.

وأضافت «العسيلي» أنه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وامداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات وحرصًا على استمرار العمل على مدار 24 خلال أيام العيد، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها.

وأشارت «العسيلي» إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والصحة لتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر في الطرقات والأسواق للتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار حفاظًا على البيئة والصحة العامة مع توفير الإضاءة الكافية ومعدات النظافة كما تم وضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي.

ذبح الاضاحى فى القليوبية

ذبح الاضاحى فى القليوبية