"القويحص" يتفقّد منشأة الجمرات والأمانة تبدأ أعمال نظافة عرفات

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أمانة العاصمة المقدسة تطلق استبيانًا لقياس رضا العملاء عن المسالخ

باشرت آليات ومعدات أمانة العاصمة المقدسة أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج له؛ حيث وزعت إدارة النظافة بالأمانة فِرقها الميدانية الخاصة بأعمال النظافة في مشعر عرفات، وتم تنفيذ خطة الأمانة خلال يوم الوقفة، فيما استكملت الفِرق الأخرى أعمال النظافة في مشعري مزدلفة ومنى.

وخصصت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من الآليات والعمال للبدء في تنفيذ هذه الأعمال؛ حيث تضمنت هذه المرحلة من الخطة رفع وإزالة المخلّفات وتفريغ الصناديق وحاويات النفايات الموزعة في كامل المشعر.

وقامت الأمانة بتقسيم العمل في جميع مناطق المشاعر المقدسة والعمل خلال الفترتين "الصباحية والمسائية" حتى نهاية الموسم، مع تخصيص عدد من فِرق رش ومكافحة الحشرات، واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج بإشراف من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.

بدوره وقف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، "اليوم"، على منشأة الجمرات بمشعر منى؛ لمتابعة الأعمال الميدانية المتعلقة بالنظافة العامة والإصحاح البيئي والإشراف على أوضاع الحجاج خلال توجههم للمنشأة لأداء شعيرة رمي الجمرات.

كما تفقد مواقع مجازر الأضاحي والهدي الحديثة بالمعيصم، وتابع عملية استقبال الأضاحي ونحرها خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، واطّلع على الترتيبات الكفيلة بأداء المجازر بأعلى معايير الجودة التشغيلية خلال الموسم.

إلى هذا أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي، استبيانًا لقياس مستوى جودة الخدمات المقدمة في المسالخ التابعة للأمانة بمكة المكرمة خلال عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأمانة على الرقي بمستوى خدماتها والتعرف على آراء وانطباعات الأهالي وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم، وسوف تستخدم إجابات الاستبيان في الأغراض الإحصائية التي سيكون لها بالغ النفع في المستقبل لتحسين مستوى الخدمات في القطاع البلدي.

وبيَّنت الأمانة أنه يمكن للعملاء الدخول للاستبيان وتقييم جودة الخدمات المقدمة في المسالخ عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع "QR code"، والإسهام في تحقيق التواصل الفعّال مع العملاء، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدّمة.