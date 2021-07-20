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"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد

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"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد "الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد
أكدت للجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأكدت للجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1273 حالة مؤكدة، وتعافي 1091 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10799 منها 1380 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 512142 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 493240 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8103 حالات رحمهم الله جميعاً.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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