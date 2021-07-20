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بي إن سبورت تُعلن إذاعة مباراة وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021 عبر القناة المفتوحة

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بي إن سبورت تُعلن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021 عبر القناة المفتوحة بي إن سبورت تُعلن إذاعة مباراة وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021 عبر القناة المفتوحة

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وأعلنت قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة وإسبانيا عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة.

التردد : 11052
القمر الصناعي القناة: نايل سات
معامل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ:3/4

تبدأ فعاليات الأولمبياد 2021 يوم الخميس 22 يوليو 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو، ويلعب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021، زيقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والارجنتين وأستراليا .

مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً
مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً
مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد .
خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر .
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة .


تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021
على نايل سات beIN SPORTS HD 7


beIN SPORTS HD 7
نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3
سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

المصرى اليوم

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