محافظ بني سويف يتلقى التهنئة من القيادات الكنسية وأعضاء البرلمان في عيد الأضحى

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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه، الثلاثاء، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفدًا من القيادات الكنسية ببني سويف، ضم: نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها، والقمص باسيليوس، والأنبا بولا دير الأنبا بولا، والقمص فام الأنطونى، دير الأنبا أنطونيوس، الراهب ذوسيما راعي دير العذراء بالحمام مركز ناصر، القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، الأستاذ سامح فرج، كنيسة الكاثوليك، ومن الكنيسة الإنجيلية: القس فليمون عازر،القس ميلاد يوسف، الشيخ فيليب، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف.

وتقدم القساوسة بالتهنئة للمحافظ وكل قيادات وأبناء بني سويف بعيدالأضحى، مؤكدين أن شعب مصر دومًا يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التي تعكس الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها والتي كانت وستظل دائمًا حائط قوى وحصن حصين أمام كل محاولات الفرقة وكيد قوى الشر والإرهاب.

من جانبه، أعرب محافظ بني سويف عن شكره للقيادات الكنيسية، معبرًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصري، وأن أعيادهم ومناسباتهم واحدة، وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة لحفظ وصون أمن واستقرار مصر، ومواصلة جهود التنمية في كل القطاعات والمجالات.

واستقبل محافظ بني سويف عضوى مجلس الشيوخ: الدكتورة حنان سليمان،المحاسب نادر نسيم، والأستاذ سامح مدير مستشفى سانت تريزا، وبعض التنفيذيين ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة، والذين هنأوا المحافظ بمناسبة عيد الأضحى، معربين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان ومزيد من التقدم والرخاء والازدهار.