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محافظ عقارات الدولة يهنئ القيادة بعيد الأضحى

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محافظ عقارات الدولة يهنئ القيادة بعيد الأضحى محافظ عقارات الدولة يهنئ القيادة بعيد الأضحى
أشاد بنجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

محافظ عقارات الدولة يهنئ القيادة بعيد الأضحى

رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عبّاس بافقيه، باسمه ونيابةً عن منسوبي الهيئة تهنئته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وثمّن الدعم غير المحدود من قبل القيادة للقطاعات المشاركة في تنظيم حج هذا العام 1442هـ، مما كان له بالغ الأثر في تميز التنظيم، ونجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

ودعا المولى عز وجل أن يزيل هذه الغُمّة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية ليواصلا مسيرة التنمية والازدهار والبناء، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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