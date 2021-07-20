في عيد الأضحي بمركز تجميع جلود الأضاحي بالسيدة زينب .. "الحر" و نقل الورش لـ " الروبيكى " تهدد البضاعة بالتلف

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في الساعات الأولي من صباح أول أيام عيد الأضحي المبارك فور الانتهاء من صلاة العيد تتحول منطقة المدبح وسور مجري العيون التابعة لحي السيدة زينب بوسط القاهرة إلى خلية نحل لاستقبال وتجهيز جلود الأضاحي للمدابغ، فعلي طول الطريق ينتشر أفراد تابعين للمدابغ، يعرضوا شراء أو أخذ جلود الأضاحي من المواطنين.

فور الانتهاء من صلاة عيد الأضحي تشهد المنطقة زحام شديد لذبح الأضاحي، وتننشرعربات التروسكيل لحمل جلود الأضاحي إلى المدابغ لوضع الملح عليها ونقلها إلى المدابغ التي انتقلت فى وقت سابق إلى منطقة الروبيكي في مدينة بدر.

و بالرغم من نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكي إلا أن منطقة سور مجري العيون وشارع المدبح بالسيدة زينب تظل أهم مركز لتجمع جلود الأضاحي وتجهيزها في القاهرة الكبري، يعد موسم عيد الأضحي أهم موسم عمل لديهم لضمان الحصول علي كميات كبيرة من الجلود وباسعار زهيدة.

في نهاية شارع المدبح خلف مستشفي 75375 لعلاج سرطان الأطفال أمام سور مجري العيون منطقة السيدة زينب، يقف يوميا محمد سامبو وأخوته خلال أيام العيد لاستقبال جلود الأضاحي المحملة علي عربات تروسيكل، فيقف سامبو وأخوته في محل صغير سطحه من الأخشاب لاستقبال جلود الأضاحي وحمايتها من درجات الحرارة المرتفعة، وأشعة الشمس، ثم يضعوا الملح الخشن عليها للحافظ عليها لفترة أطول خوفا من انتشار البكتريا عليها حتي نقلها إلى المدابغ التي يتعامل معها، هذه هي المرحلة الأولي لدباغة الجلود.

منذ الطفولة ويعمل محمد سامبو واخوته في مهنة تجهيز جلود الأضاحي، في محل صغير يمتلكه والده، إلا أن سامبو لم يكتف بالعمل في المحل وعمل في دباغة الجلود, ولكن فور نقل المدابغ إلى منطقة الروبيكي اقتصر عمله هو وأخوته علي تجهيز جلود الأضاحي للمدابغ من خلال وضع الملح علي الجلد فقط ونقله إلى المدبغة.

قال سامبو للمصري اليوم إنه طالب باستئجار ورشة صغيرة له في منطقة الروبيكي حتي يتمكن من ممارسة عمله لكن تم تأجيله للمرحلة الثانية التي لم يتم بحث الطلبات المقدمة من المستأجرين وأصحاب المدامغ الذين تم تأجيلهم للمرحلة الثانية.

نقل المدابغ أثر علي محمد وأخواته لأنه أصبح يعمل في خطوة واحدة فقط من خطوات الدباغة وهي جلب الجلود وحفظها بالملح، ثم نقلها إلى الروبيكي "احنا متخصصين في شراء جلود الأضاحي وتجهيزها طول السنة ولكن الموسم بتاعنا في العيد لان المعروض بيكون أكتر ولكن حاليا الحال وقف بعد نقل المدابغ".

ارتفاع درجات الحرارة من العوامل التي تصيب الجلود بالتلف، وبالتالي يهتم سامبو بنقل الجلود سريعا إلى ورش الدباغة حتي يبدأ العمل بها ولكن مع نقل المدابغ إلى الروبيكي انخفضت أعداد الورش هناك، عكس الوضع في منطقة المدابغ قديما التي كانت تحوي مئات الورش خلف سور مجري العيون وبالتالي أصبح مهدد مالديه بالتلف في حالة عدم وجود مشتري أو بدائل لاستخدام الجلود فقال سامبو للمصري اليوم "الحر بيبوظ البضاعة ومع قلة عدد الورش فممكن البضاعة دي تبوظ وتعبنا يورح علي الفاضي".

علي طول سور مجري العيون وقف عدد قليل من باعة الجلود لبيع بضاعتهم من المنتجات المختلفة للجلود، وأيضا شراء جلود الأضاحي من المارة، فوضع رمضان واخوته بضاعتهم ذات الألوان المختلفة والذاهية علي سور مجري العيون .

رمضان علي صاحب معرض جلود، لم ينتقل إلى منطقة الروبيكي، بدأ ترتيب بضاعته وتعليقها علي سور مجري العيون منذ أسابيع قليلة قبل بدء عيد الأضحي المبارك علي أمل بيع منتجاته التي توقفت حركة البيع والشراء بعد نقل المدابغ علي حد قوله وأصبح مكسبه الحقيقي هو في بيع جلود الأضاحي ونقلها إلى الروبيكي.

انخفضت مكاسب أصحاب معارض الجلود خصوصا بعد بعد المسافة بين مكان جمع جلود الأضاحي والروبيكي لأن تكلفة النقل واحتمالية تلف البضاعة في الطريق أصبحت عالية بسبب طول المسافة وهذا أكثر ما يواجهه رمضان وغيره من أصحاب المعارض "مكسبنا لم يتجاوز 20 جنيه في قطعة الجلد الواحدة والفرشة مش بتبع نتيجة ان المدابغ كلها اتنقلت ".