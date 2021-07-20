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الشرطة اليابانية تعثر على الرباع الأوغندى بعد أيام من غيابه

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الشرطة اليابانية تعثر على الرباع الأوغندى بعد أيام من غيابه الشرطة اليابانية تعثر على الرباع الأوغندى بعد أيام من غيابه

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ذكرت الشرطة المحلية في اليابان، اليوم الثلاثاء، أنها وجدت الرياضي الأوغندي الذي كان مفقودا في اليابان الأسبوع الماضي بعد فشله في التأهل لأوليمبياد طوكيو في مقاطعة ميه.

وتم العثور على الرباع جوليوس سيكيتوليكو في مدينة يوكايتشي بعدما تم تصنيفه على أنه مفقود من معسكر تدريب الفريق في إزوميسانو التي تبعد ما يقرب من 170 كيلو مترا.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» تصريحات لمسؤولي إزوميسانو ذكروا فيها أن الرياضي ترك رسالة في الفندق الذي يقيم به قال فيها إنه يريد العمل في اليابان قبل أن يقوم بشراء تذكرة قطار للذهاب إلى ناجويا.

وقال توشيرو موتو المدير الإداري للجنة المنظمة إنهم سيسعون للحصول على معلومات قبل اتخاذ القرار بشأن هذا القضية.

وبموجب اللوائح الأوليمبية الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا، يُسمح للرياضيين فقط التنقل بين أماكن إقامتهم وأماكن التدريب والمنافسات.

وقالت بياتريس أييكورو رئيسة بعثة أوغندا إنه كان من المفترض أن يعود سيكيتوليكو «20 عاما» إلى بلاده يوم الثلاثاء، مضيفة أن الفريق سيتعاون مع السلطات في عملية البحث عنه.

وكان الفريق الأوغندي قد وصل إلى اليابان الشهر الماضي، لكنه بدأ التدريبات قبل أسبوعين فقط وذلك بعد إجراء جولتين من فحوص المستجد، رغم أن جميع أفراد الفريق كانوا قد تلقوا اللقاح المضاد للفيروس وانتقل الفريق إلى القرية الأوليمبية اليوم الثلاثاء.

المصرى اليوم

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