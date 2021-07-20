★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الاول لعيد الأضحي المبارك في محافظة دمياط، ارتفاعا مفاجئا في أسعار الأسماك والفواكه، حيث بلغ سعر كيلو البوري وصل إلى ٧٠ جنيها، والجرانة ٦٠ جنيها، والطبارة ٥٠ جنيها، وبلغ «الشبار الأخضر» ٦٠ جنيهًا بينما «البلطي الكبير» ٣٥ جنيهًا، بينما سجل سعر الدنيس ٩٠ جنيهًا والهليلي ٧٠ جنيهًا، والقاروص ١٢٠ جنيهًا والجمبري «كبير» ١٨٠ جنيهًا وللمتوسط ١٢٠ جنيه، و35 جنيها للسردين.

كما رصدة بورصة بيع الفاكهه ارتفاها مفاجأ، حيث ارتفع سعر كيلة الموز إلى 20 جنيه وكيلو العنب 25 جنيه وكيلو التفاح 30 جنيه، كما شهدت المانجو ارتفاعا في أنواعه المختلفة حيث بدأ سعر الكيلو 30 جنيها.