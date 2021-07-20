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الصين تلغي الغرامات على ولادة الطفل الثالث

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الصين تلغي الغرامات على ولادة الطفل الثالث الصين تلغي الغرامات على ولادة الطفل الثالث

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قالت السلطات الصينية إنها ألغت الغرامات والعقوبات الأخرى المفروضة على ولادة ثلاثة أطفال في العائلة الواحدة- وفق وكالة «تاس» الروسية.

ووفقا لقرار مجلس الدولة في الصين، الذي نشر يوم الثلاثاء، ستقوم بحلول عام 2025، بتشكيل منظومة متكاملة للسياسة الاجتماعية لتحفيز ورفع معدل الولادات.

وأضاف القرار: «تقرر إلغاء مساهمات الضمان الاجتماعي وغيرها من الإجراءات التقييدية. وتم إلغاء المساهمات في صناديق الضمان الاجتماعي، وتمت إعادة النظر في البنود المتعلقة بالعقوبات وإلغائها».

وجاء في قرار مجلس الدولة، أنه «بشكل عام مع حلول عام 2025، سيتم تطوير سياسة الإجراءات الفعالة لتحفيز معدل الولادات».

المصرى اليوم

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